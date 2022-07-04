صورة تعبيرية

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-04 / 09:06
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية، الجنوب-الشرقي، داخل الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ نزول زخات مطرية رعدية ومحلية بمرتفعات الأطلس، شرق الريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا بالجنوب والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و 30 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والمحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بني ملال.. توقيف 5 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين

بني ملال.. توقيف 5 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين

2022-07-04 / 10:18
Photo of سقط من شرفة منزله.. أمن بني ملال يحقق في ظروف وفاة شرطي

سقط من شرفة منزله.. أمن بني ملال يحقق في…

2022-07-04 / 09:08
Photo of صحيفة إسبانية: الداخلة تعزز موقعها كمنصة واعدة للاستثمار

صحيفة إسبانية: الداخلة تعزز موقعها كمنصة واعدة للاستثمار

2022-07-03 / 21:57
Photo of الاستاذ عبد الله الشريف الوزاني في ذمة الله

الاستاذ عبد الله الشريف الوزاني في ذمة الله

2022-07-03 / 19:06
Photo of كوفيد 19 : 1720 إصابة جديدة

كوفيد 19 : 1720 إصابة جديدة

2022-07-03 / 17:34
Photo of وفاة قيدوم السياسيين المغاربة الحاج علي قيوح

وفاة قيدوم السياسيين المغاربة الحاج علي قيوح

2022-07-03 / 12:19
Photo of عيد الأضحى .. هل تصرف الحكومة دعما لمواطنين ؟

عيد الأضحى .. هل تصرف الحكومة دعما لمواطنين ؟

2022-07-03 / 10:59
Photo of هجرة.. تسليط الضوء على المقاربة الإنسانية التي ينهجها المغرب

هجرة.. تسليط الضوء على المقاربة الإنسانية التي ينهجها المغرب

2022-07-03 / 10:47
Photo of طقس الأحد : سماء صافية بأغلب مناطق المملكة

طقس الأحد : سماء صافية بأغلب مناطق المملكة

2022-07-03 / 09:02
Photo of صائم وفي طريقه إلى المسجد….عصابة تشرمل مهندسا بالبيضاء في عز النهار” فيديو”

صائم وفي طريقه إلى المسجد….عصابة تشرمل مهندسا بالبيضاء في…

2022-07-02 / 23:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق