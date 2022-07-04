طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية، الجنوب-الشرقي، داخل الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ نزول زخات مطرية رعدية ومحلية بمرتفعات الأطلس، شرق الريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا بالجنوب والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و 30 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والمحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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