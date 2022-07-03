60 رصاصة.. دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب أمريكي من اصل افريقي على يد الشرطة

2022-07-03 / 23:23
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هبة بريس _ وكالات

وجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية دعوات للتهدئة، بعد انتشار فيديو لإقدام الشرطة على قتل شاب من أصل إفريقي قال محاميه إنه “أصيب بـ60 طلقة”.

وأثار مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي الذي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة الاثنين في أكرون بولاية أوهايو، تظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شمالي الولايات المتحدة.

وقُتل جايلاند ووكر (25 عاما) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

ويظهر مقطع فيديو عنيف جدا نشرته الشرطة الأحد، الشاب وقد اخترق الرصاص جسده

ووجهت جمعيات مناهضة للعنصرية دعوات إلى تظاهرة جديدة في هذه المدينة، الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي (18.30 بتوقيت غرينتش)، للمطالبة بـ”العدالة لجايلاند ووكر”.

وقال عمدة المدينة دان هوريغان إن “كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنا، وأنا أؤيد تماما حق سكاننا في التجمع السلمي”.

وعبر خلال مؤتمر صحفي عن حزنه الكبير، مضيفا “لكني آمل في أن يكون الناس متفقين على أن العنف والدمار ليسا هما الحل”.

من جهته، قال رئيس الشرطة ستيف ميليت إن تقرير الطبيب الشرعي سجل وجود 60 إصابة في جثة ووكر.

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‫2 تعليقات

  1. اشمن عنصرية مالهوم معقدين مجرم طلقت عليه الشرطة النار اش دخل الامر بالعنصرية صافي غير من اصل افريقي نخليوه يدير ما بغى

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