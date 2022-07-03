صحيفة إسبانية: الداخلة تعزز موقعها كمنصة واعدة للاستثمار
كتبت صحيفة “لا بروفينسيا” الإسبانية، أن مدينة الداخلة، التي احتضنت يومي 21 و22 يونيو المنصرم، منتدى الاستثمار المغرب-إسبانيا، كرست مكانتها كمنصة قادرة على اجتذاب الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأوضحت اليومية أن الداخلة احتضنت أول منتدى للاستثمار المغرب-إسبانيا، الذي شارك فيه نحو 250 مقاولا إسبانيا، منهم 60 ينتمون لجزر الكناري، والذين تمكنوا من اكتشاف الفرص التي توفرها المدينة وعموم الجهة.
وأشار كاتب المقال إلى أن المشاركين اغتنموا هذا المنتدى لبحث مختلف الإمكانيات المتاحة في جهة تمنح باقة متنوعة من الفرص، وذلك بفضل مواردها الطبيعية والتنمية المستدامة لعدد من القطاعات.
وبحسب الصحيفة، تم خلال هذا المنتدى، الأول من نوعه المنظم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، التأكيد بالخصوص على القرب الثقافي، الاستقرار الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، الإطار القانوني المتين والموارد الطبيعية المتنوعة التي تشكل مقومات للاستثمار في الداخلة.
وأشارت “لابروفينسيا” إلى أن الصيد البحري، السياحة والطاقات المتجددة، هي قطاعات تتطور بكيفية متسارعة في الداخلة.
وتمثل الهدف من خلال تنظيم هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تعزيز العلاقات الاقتصادية، النهوض باقتصاد الجهة وتعريف رجال الأعمال الإسبان على إمكانيات وفرص الاستثمار التي تمتلكها.
كما توخى هذا الحدث مواصلة دينامية التعاون الدبلوماسي، الاقتصادي والثقافي الذي أعيد إطلاقه بين الرباط ومدريد منذ مارس الماضي، من خلال جعل الجهة تنفتح على استثمارات إسبانية مباشرة جديدة.
23 تعليقات
يجب الاستتمار في الاقاليم الجنوبية والالتفاتة الفعلية لها
خاص الجهود تنصب على كافة اقاليم المملكة وليس فقط الاقاليم الجنوبية
مدينة جميلة جدا
الداخلة اصبحت وجهة مهمة للاستثمار الداخلي والاجنبي..
المستفيد الوحيد من هذا القطاع هم الشخصيات البازة في المنطقة والاتحاد الاوربي..
نريد ان نراها مثل مدينة الدار البيضاء عمرانيا واقتصاديا وسياحيا ..
مدينة الداخلة هي دبي المغرب ان شاء الله ستكون اجمل مدينة في المغرب عندما يكتمل طريق السيار تيزنيت الداخلة وطريق القطار مراكش الداخلة ..
الصحراء مغربية وستظل مغربية والداخلية عروس الجنوب بجمالها ونموها الديمغرافي نعتز بالتسيير المحكم لراساءنا من اجل النمو الاقتصادي والاجتماعي في مجال تطوير البنية التحتية..
اللهم احفظ بلدنا من كل شر وحيد الكائدين..
أحسن مدينة صحراوية هي الداخلة اناسها طيبين تحية لكل سكان الداخلة الرائعة..
كل المدن المغربية جميلة جدا من طنجة إلى الكويرة والدخلة عروسة الجنوب ..
مدينة الداخلة ساحرة لكن تحتاج الى الكثير من العمل على مستوى البنيات التحتية من طرق وانارة و مجاري الصرف الصحي وتدبير النفيات والتطبيب وتشجيع الاستثمار الاجنبي والسياحة..
الداخلة مدينة ساحرة وأجمل في هذا الميناء البحري الذي تمتاز به ..
الصحراء مغربية بدون بترول او غاز .المغرب اقوى اقتصاد افريقي من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه..
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها شعارنا الله الوطن الملك ..
الأقاليم الصحراوية كلها صالحة للاستثمار ونتمنى من الدولة تشجيع الأقاليم..
تحية وتقدير واحترام شعارنا الخالد الله الوطن الملك والصحراء مغربية وستظل مغربية..
الداخلة ستكون ثاني اكبر مدينة مغربية كبيرة، متقدمة جدا من حيث الاستثمار والاقتصاد..
المغرب هو الاصل والباقي تقليد وتحيا المملكة المغربية الشريفة والله اكبر ولا عزاء للحاقدين والصحراء مغربية…
مدينة الداخلة مدينة جميلة عريقة نتمنى ان تكون من اجمل المدن في المغرب..