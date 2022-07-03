بن عمر: الأحرار يرفض التشويش الممنهج ضد الحكومة

هبة بريس _ الرباط

قال حسن بن عمر عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن المملكة تعد مثالا يحتذى به في عدد من القطاعات، وفي طريقة تدبيره للأزمة الصحية.

وأضاف بن عمر في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بدرعة تافيلالت، إن المغرب يحظى باهتمام خاص في المحافل الدولية، بفضل تدبيره الجيد لعدد من القطاعات بما فيها الطاقات المتجددة ومحطات تحلية المياه، معتبراً أن هذا التميز جاء بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار بن عمر إلى العمل الحكومي المنجز للتجاوب مع انتظارات المواطنين في ظل الأزمات المتتالية، موضحاً أن الحكومة أقرت دعماً لعدد من القطاعات ضمنها السياحة والفلاحة والنقل، إضافى إلى ذلك حرصت تعلى الالتزام بالبرنامج الحكومي، وعدم التخلي عن البرامج والأوراش الكبرى المتعاقد حولها.

ورفض بن عمر التشويش الممنهج ضد الحكومة، قائلاً إنه بذلك نتيح الفرصة لأعداء الوطن لنشر الإشاعات، والضرب في إنجازات المملكة، في وقت تمكنت الحكومة في أقل من سنة على تنصيبها من المصادقة على 22 مرسوم تطبيقي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية مما سيتيح لـ11 مليون مغربي ومغربية وذوي حقوقهم من التغطية الصحية، كما صادقت على أكثر من 21 مشروع استثماري، سيخلق أكثر من 11 مليون منصب شغل، كما عملت على تخصيص 16 مليار إضافية في إطار صندوق المقاصة.

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