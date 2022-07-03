قضية منع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية الألعاب المتوسطية بالجزائر تصل للبرلمان
وجه النائب البرلماني نبيل الدخش، ، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، من أجل الاستفسار حول توقيف هؤلاء الصحافيين الرياضيين بمطار وهران وترحيلهم إلى أرض الوطن”، و”تحركات الحكومة إزاء هذه التجاوزات؟”.
واعتبر النائب البرلماني أن قرار السلطات الجزائرية القاضي برفض دخول الوفد الإعلامي المغربي المرافق للمنتخبات الوطنية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المقامة بمدينة بوهران ومنعهم من تغطية هذه التظاهرة الرياضية، “غير مبرر وغير مقبول “.
ويذكر أن سلطات الجزائر منعت الصحافيين المغاربة من تغطية فعاليات التظاهرة الرياضية المتوسطية المذكورة، حيث بقيت البعثة المغربية محتجزة في المطار لساعات عديدة دون التمكن من الدخول للأراضي الجزائرية أو العودة إلى أرض الوطن عبر تونس.
وبررت السلطات الجزائرية توقيف أعضاء البعثة المغربية بكونها “غير متوفرة على الاعتمادات الإعلامية بالنسبة للصحافيين المغاربة”
20 تعليقات
ومن بعد؟ ما فائدة إدراج هذا الموضوع في قبة البرلمان؟ وما النتيجة؟ كل هد دق على الطبول لاغير.
ما هي القرارت التي اتخذت في هذا الشأن ؟
خير جواب هو السكوت.
ليس لديهم حق لمنع الوفد الاعلامي من هذه التغطية الرياضية يجب انت تصل البرلماني العالمي..
بأي حق يمنع الصحافيين مواكبة الأحداث الرياضية يجب على الدولة بالمداخلة فورا لمنع هذه المهزلة قي حق الاعلام.
كان خاص السلطات الجزاءريية تعتقلهم المهم نحن أحرار في بلادنا نرحب بمن نشاء و نطرد من نشاء المروكي ممنوع عليه يحط رجليه في ارض الشهداء لانه خاين و عميل على السلطات الجزاءرية طرد اي مروكي متواجد على أرض الجزاءر فورا
منى تنتهي من هذآ الكابوس الإرهابي الجزائري ؟؟؟؟
النظام الفاشل ويبقى فاشلا ..
عاد وصلات واش ذوك الصحافيين رجعوا مشيا على الأقدام ذاك الشي باش وصلت الأخبار معطلة. وا سيدي تبارك الله اعليهم غير سمعتها ناضوا ؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!
النظام الشنقريحي بغباءه اعطى للعالم الدليل على انه نظام ديكتاتوري وفاشل..
اللهم اجعل الرحمة في قلوب الشعبين (الجرائر والمغربي) ومن اراد بهم سوئاً فأشغله في نفسه ..
(انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) الفتنة اشد من القتل..
الله الوطن الملك الصحراء مغربية احب من أحب وكره من كره وعاش الملك محمد السادس نصره الله الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه..
حكام الجزائر يؤكدون من جديد أنهم عصابة لا تستطيع مجاراة المغرب في اللعبة السياسية..
شعارنا الله الوطن الملك والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..
نهاية العداء للمغرب نهاية حكم الكابرنات الذين صرفوا كل خيرات الجزائر على وهم عصابة البوليساريو…
كمغربي أطالب من إخواني المغاربة عدم الرد عليهم وعدم التحدث عن شيء إسمه الجزائر لأنكم ترفعون قيمة لمن لا قيمة له . وكيف لنظام لا يستقبل وفد من الصحافيين المغاربة ..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل مهزلة بكل المقاييس
نظام غبي لا يمثل أدنى القيم الإسلامية ولا القيم العربية..
الفتنة أشد من القتل انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم نهايتهم اقتربت جدا..
لماذا هذا الكره الذي تكنه الجارة اتجاه المغاربة والمغرب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.وحسبي الله ونعم الوكيل..