قضية منع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية الألعاب المتوسطية بالجزائر تصل للبرلمان

هبة بريس _ الرباط

وجه النائب البرلماني نبيل الدخش، ، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، من أجل الاستفسار حول توقيف هؤلاء الصحافيين الرياضيين بمطار وهران وترحيلهم إلى أرض الوطن”، و”تحركات الحكومة إزاء هذه التجاوزات؟”.

واعتبر النائب البرلماني أن قرار السلطات الجزائرية القاضي برفض دخول الوفد الإعلامي المغربي المرافق للمنتخبات الوطنية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المقامة بمدينة بوهران ومنعهم من تغطية هذه التظاهرة الرياضية، “غير مبرر وغير مقبول “.

ويذكر أن سلطات الجزائر منعت الصحافيين المغاربة من تغطية فعاليات التظاهرة الرياضية المتوسطية المذكورة، حيث بقيت البعثة المغربية محتجزة في المطار لساعات عديدة دون التمكن من الدخول للأراضي الجزائرية أو العودة إلى أرض الوطن عبر تونس.

وبررت السلطات الجزائرية توقيف أعضاء البعثة المغربية بكونها “غير متوفرة على الاعتمادات الإعلامية بالنسبة للصحافيين المغاربة”

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