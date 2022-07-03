شبعتو: الأحرار يمارس السياسة بنبل

هبة بريس _ الرباط

قال سعيد شبعتو المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت إن الأحرار يمارس السياسة بنبل، مستحضراً دائما مصلحة الوطن أولا وأخيراً.

وأضاف شبعتو خلال كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بدرعة تافيلالت المنظم اليوم الأحد بمدينة الراشيدية، أن الحزب بكل مكوناته، متشبت بالثوابث الوطنية، ومدافع قوي عن قضيتنا الوطنية، خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ونوه المنسق الجهوي بالمناسبة بمجهودات الحكومة المستمرة لمواجهة الأزمات المتتالية والمستوردة من الخارج، والتي أثرت على أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، وشدد على أن الحكومة تشتغل وفق التوجيهات، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، أشاد شبعتو بالعمل الجاد الذي يقوم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعدد من الولاة على المستوى المركزي، في تدبير عدد من القطاعات والملفات ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات المحلية وغيرها

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