إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الدنماركية، الأحد، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاغن، أحد أكبر مراكز التسوق في منطقة إسكندنافيا.

وقالت شرطة كوبنهاغن إنه ألقي القبض على شخص على صلة بإطلاق النار في مركز تسوق “فيلدز” القريب من مطار المدينة.

وكتبت الشرطة على تويتر أن ”العديد من الأشخاص أصيبوا” لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

من جانبها، كتبت عمدة كوبنهاغن، صوفي أندرسن، على تويتر: ”هناك تقارير مروعة عن إطلاق نار في فيلدز. لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين عدد المصابين أو القتلى، لكن الأمر خطير للغاية”.

وأظهرت صور من مكان الحادث أشخاصا يفرون من المركز التجاري، وبثت القناة الثانية لتليفزيون الدنمارك صورة لرجل محمولا على نقالة. وقال شهود إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر.

وقال شاهد يدعى لوريتس هيرمانسن لتلفزيون ”دي أر” الدنماركي إنه كان في متجر ملابس في مركز التسوق مع أسرته عندما سمع من ثلاث إلى أربع فرقعات. فعلا كانت فرقعة عالية. بدا الأمر وكأنه طلقات تطلق بجوار المتجر”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0