محتجون يطالبون بإعادة تشغيل مصفاة “سامير

تجددت أمس السبت احتجاجات جبهة متابعة أزمة سامير تنديدا بالارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

وطالب المحتجون في وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية بحل أزمة المصفاة التي من شأنها ضمان الأمن الطاقي للمغرب، والعمل على خفض الاسعار في ظل تقلبات السوق الدولية.

وانتقد المحتجون عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأزمة التي يعيشها المغاربة على ضوء غلاء المحروقات ومعه أسعار باقي المواد الأساسية.

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