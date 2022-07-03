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محتجون يطالبون بإعادة تشغيل مصفاة “سامير

2022-07-03 / 19:39
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تجددت أمس السبت احتجاجات جبهة متابعة أزمة سامير تنديدا بالارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

وطالب المحتجون في وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية بحل أزمة المصفاة التي من شأنها ضمان الأمن الطاقي للمغرب، والعمل على خفض الاسعار في ظل تقلبات السوق الدولية.

وانتقد المحتجون عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأزمة التي يعيشها المغاربة على ضوء غلاء المحروقات ومعه أسعار باقي المواد الأساسية.
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تعليق واحد

  1. الح على الحكومة الانكباب على إعادة تشغيل مصفاة سامير لان المواطنين ليس بوسعهم استمرار شراء الوقود بهذه الاسعار الملتهبة حيث يستنزف ذلك من جيوبهم نصف الاجر الشهري الذي يتقاضونه مما يجعلهم يعانون الامرين غلاء الوقود وغلاء المعيشة وهذا امر خطير يتطلب معالجته في أسرع وقت ممكن لايجاد حلول ممكنة وبذيلة لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل الكارثة لا قدر الله لان الحرب قد تطول ولا يمكن معها ان نبقى نتفرج على هذه الأوضاع المزرية

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