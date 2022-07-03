بيغاسوس.. المغرب يقاضي الصحافي الإسباني “إغناسيو سامبريرو”
رفعت الدولة المغربية دعوى قضائية ضد الصحافي الإسباني إغناسيو سامبريرو المتخصص في قضايا المغرب العربي على خلفية قضية التجسس “بيغاسوس”.
وافادت الصحيفة الإسبانية “إل كونفيدنسيال” أن المغرب كلف محاميا في إسبانيا بمباشرة الإجراءات القانونية لمتابعة الصحافي الإسباني الذي أشار إلى وقوف المغرب وراء عملية التجسس التي طالت وزراء وشخصيات إسبانية من خلال “بيغاسوس”.
وتأتي الدعوى بعدما اتهم الصحافي سامبريرو السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه الشخصي بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، في خضم الأزمة الديبلوماسية التي عاشتها مدريد والرباط في الأشهر الماضية.
وحسب ذات الصحيفة، فإن المغرب يتهم الصحافي الإسباني بالإدلاء “بعدة تصريحات” ألمح فيها إلى أن الدولة المغربية يمكن أن تكون وراء التجسس
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تعليق واحد
مجرد تساؤل.
ما مصير الدعوى المغربية !!!؟؟؟
افتتح المقال بما نصه:
“رفعت الدولة المغربية دعوى قضائية ضد الصحافي الإسباني إغناسيو سامبريرو المتخصص في قضايا المغرب العربي على خلفية قضية التجسس “بيغاسوس”.انتهى الاقتباس
سيكون مصير هذه الدعوى كسابقاتها. لأن قضاياه غير مؤسسة وهدفها هو إلهاء المغربيين. وقد خسرها كلها.
خسر المغرب أمام القضاء ألإسبانيي في قضية إبراهيم غالي.
خسر المغرب أمام القضاء الفرنسي في قضية الخطوط الجوية الجزائرية وفضيحة يبغاسوس.
خسر المغرب أمام القضاء القطري في قضية حفيظ دراجي.
خسر المغرب أمام القضاء الأوروبي في قضية اتفاقيتي الصيد والزراعة.
خسر المغرب أمام القضاء الدولي في قضية الصحراء الغربية.