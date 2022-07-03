بيغاسوس.. المغرب يقاضي الصحافي الإسباني “إغناسيو سامبريرو”

2022-07-03 / 19:22
0

رفعت الدولة المغربية دعوى قضائية ضد الصحافي الإسباني إغناسيو سامبريرو المتخصص في قضايا المغرب العربي على خلفية قضية التجسس “بيغاسوس”.

وافادت الصحيفة الإسبانية “إل كونفيدنسيال” أن المغرب كلف محاميا في إسبانيا بمباشرة الإجراءات القانونية لمتابعة الصحافي الإسباني الذي أشار إلى وقوف المغرب وراء عملية التجسس التي طالت وزراء وشخصيات إسبانية من خلال “بيغاسوس”.

وتأتي الدعوى بعدما اتهم الصحافي سامبريرو السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه الشخصي بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، في خضم الأزمة الديبلوماسية التي عاشتها مدريد والرباط في الأشهر الماضية.

وحسب ذات الصحيفة، فإن المغرب يتهم الصحافي الإسباني بالإدلاء “بعدة تصريحات” ألمح فيها إلى أن الدولة المغربية يمكن أن تكون وراء التجسس

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بن عمر: الأحرار يرفض التشويش الممنهج ضد الحكومة

بن عمر: الأحرار يرفض التشويش الممنهج ضد الحكومة

2022-07-03 / 21:24
Photo of قضية منع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية الألعاب المتوسطية بالجزائر تصل للبرلمان

قضية منع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية الألعاب المتوسطية…

2022-07-03 / 20:52
Photo of شبعتو: الأحرار يمارس السياسة بنبل

شبعتو: الأحرار يمارس السياسة بنبل

2022-07-03 / 20:17
Photo of خبير : مخطط الحكم الذاتي يمنح سلطات تشريعية حصرية لجهة الصحراء

خبير : مخطط الحكم الذاتي يمنح سلطات تشريعية حصرية…

2022-07-03 / 18:42
Photo of رئيس وزراء إسبانيا يعيد الكرة إلى ملعب المغرب في مأساة مليلية

رئيس وزراء إسبانيا يعيد الكرة إلى ملعب المغرب في…

2022-07-03 / 16:38
Photo of رأي خارجي ..المغرب ملتزم باحترام حقوق الإنسان

رأي خارجي ..المغرب ملتزم باحترام حقوق الإنسان

2022-07-03 / 15:19
Photo of فضح اعلامي للمتورطين الحقيقيين في احداث مليلية

فضح اعلامي للمتورطين الحقيقيين في احداث مليلية

2022-07-03 / 12:18
Photo of احداث مليلية ..النظام الجزائري مسؤول

احداث مليلية ..النظام الجزائري مسؤول

2022-07-03 / 11:24
Photo of من كلميم قيادات حزب الحمامة تشدد على قدرة الحكومة تنزيل جميع التزاماتها

من كلميم قيادات حزب الحمامة تشدد على قدرة الحكومة…

2022-07-02 / 23:28
Photo of برلمان العرب يُحذر من خطورة الحفريات الاسرائيلية بالمسجد الأقصى

برلمان العرب يُحذر من خطورة الحفريات الاسرائيلية بالمسجد الأقصى

2022-07-02 / 19:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق