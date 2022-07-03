الاستاذ عبد الله الشريف الوزاني في ذمة الله

توفي اليوم الأحد، بمدينة الدار البيضاء، عبد الله الشريف الوزاني، الأستاذ الباحث في الدراسات الإسلامية، وذلك حسب ما علم لدى أقاربه.

ويعتبر الراحل، المزداد بفاس سنة 1964، من رجالات التصوف، وأحد علماء الدين البارزين، اشتغل مدرسا بجامعة محمد الخامس بالرباط، وبعدد من الجامعات والمعاهد بالمملكة.

وكان الراحل معد ومقدم برنامجي “أنوار الإسلام” و” قبسات من القرآن الكريم”، اللذين تبثهما قناة الأخبار المغربية (M24) وإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو) التابعتان لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وللراحل، أيضا، أنشطة مهنية متنوعة حيث ترأس مؤسسة مولاي إدريس للدراسات الشرعية والتاريخية، ورابطة مجمع الصلاح، كما كان نائبا لرئيس جمعية هواة الموسيقى الاندلسية بالمغرب.

وللراحل مؤلفات عديدة من بينها ” الزاوية الوزانية بفاس أعلامها وخصائصها ” (2009)، و ” لماذا نفرح بالمصطفى صلى الله عليه وسلم (كتاب جماعي-2013)، و” رسول الإسلام، النموذج ” بالفرنسية،( 2013)، وكتاب حول علوم القرآن ” ما يجب أن تعرفه عن القرآن ” باللغة الفرنسية أيضا.

وللراحل عبد الله الشريف الوزاني أيضا مشاركات عديدة في الصحافة الوطنية والدولية عبارة عن حوارات تلفزية واذاعية وكتابات في الصحف والمواقع الالكترونية. كما شارك الراحل في عدة مؤتمرات وطنية ودولية.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى غدا الإثنين بمدينة فاس بعد صلاة العصر.

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