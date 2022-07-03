الصورة ة من الارشيف

صحيفة: الفرنسيون يفكرون في مغادرة الاتحاد الأوروبي

2022-07-03 / 18:22
1
هبة بريس _ وكالات

كتبت صحيفة “دايلي إكسبرس” أن انخفاض عدد مقاعد تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان، يزيد احتمال إجراء استفتاء في البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي، حيث حقق اليسار نتائج أكبر من التي توقعتها الاستطلاعات فيما سجل أقصى اليمين قفزة تاريخية.

وقالت الصحيفة في مقالها إنه بعد فشله الانتخابي الأخير، قد يضطر الرئيس الفرنسي إلى الرضوخ لضغوط فريكسيت والدعوة إلى استفتاء سريع على خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

ووصف عضو حركة جيل فريكسيت إريك نويرز، ماكرون بأنه مثال للأوروبية مؤكدا أنه الآن ضعيف لدرجة أنه لا يستطيع البقاء في السلطة.

وتابع: “من المؤكد أن قضية عضويتنا في الاتحاد الاوروبي ستفرض على المناقشة العامة وستصبح مركزية فيها”.

وأكد هنري غالوا مؤسس حركة “جيل فريكسيت”، أنه واثق من أن ضغوط مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي على ماكرون ستشتد على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

2022-07-03 / 22:18
Photo of إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

2022-07-03 / 20:12
Photo of جورجيا.. مسيرة احتجاجية في تبليسي تطالب باستقالة الحكومة

جورجيا.. مسيرة احتجاجية في تبليسي تطالب باستقالة الحكومة

2022-07-03 / 19:44
Photo of مصرع 5 متسلقين وإصابة آخرين جراء انهيار جليدي في إيطاليا

مصرع 5 متسلقين وإصابة آخرين جراء انهيار جليدي في…

2022-07-03 / 17:41
Photo of إخلاء ضواحي سيدني تحسبا لتكرار الفيضانات المدمرة بعد أمطار

إخلاء ضواحي سيدني تحسبا لتكرار الفيضانات المدمرة بعد أمطار

2022-07-03 / 14:16
Photo of السفارة الأمريكية في موسكو تحذف العنوان من موقعها الإلكتروني

السفارة الأمريكية في موسكو تحذف العنوان من موقعها الإلكتروني

2022-07-03 / 13:42
Photo of مصر تعلن رسميا وفاة سيدتين بهجوم سمكة قرش

مصر تعلن رسميا وفاة سيدتين بهجوم سمكة قرش

2022-07-03 / 12:50
Photo of مسؤول نيجيري “يفقد الوعي” خلال مواجهته باتهامات فساد

مسؤول نيجيري “يفقد الوعي” خلال مواجهته باتهامات فساد

2022-07-03 / 12:01
Photo of فلسطين تسلم أمريكا الرصاصة التي اغتالت الصحافية أبو عاقلة

فلسطين تسلم أمريكا الرصاصة التي اغتالت الصحافية أبو عاقلة

2022-07-03 / 11:43
Photo of اعلام ايفواري ..احداث مليلية تورط أيادي مافيا خفية

اعلام ايفواري ..احداث مليلية تورط أيادي مافيا خفية

2022-07-03 / 10:29

تعليق واحد

  1. ستنسحب جميع الدول الغنية من الأتحاد الأوروبي و هي دول أوربا الغربية ، و سيبقى فيه فقط دول أوربا الشرقية الحديثة الإنظمام .
    أنذاك ستدخل روسيا على الخط لتعاطف دول أوربا الشرقية مع روسيا بحكم الحلف القديم .و يصبح الأتحاد الأوروبي شرقيا بمعنى الكلمة .
    و هذا سيعجل بخلق كيان جديد مكون من أوروبا الغربية الغنية .فيقعد التاريخ نفسه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق