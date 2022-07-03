مصرع 5 متسلقين وإصابة آخرين جراء انهيار جليدي في إيطاليا

2022-07-03 / 17:41
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هبة بريس _ وكالات

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء انهيار جليدي في جبال الألب في إيطاليا.

وغرد مسؤولو طوارئ بشمال شرق إيطاليا على موقع تويتر بأنهم يعتقدون أن حوالي 15 متسلقا كانوا في المنطقة المنكوبة.

قالت خدمة الإنقاذ في جبال الألب في تغريدة أن الكتلة انفصلت بالقرب من بونتا روكا، “على طول خط سير الرحلة الذي يستخدم عادة للوصول إلى الذروة”.

قال والتر ميلان، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب، لتلفزيون راي الحكومي، إنه لم يتضح على الفور سبب انفصال الكتلة الجليدية واندفاعها إلى منحدر القمة، لكن موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا منذ أواخر يونيو قد تكون أحد العوامل.

وحسب خدمات الإنقاذ فقد نقل المصابون، ومن بينهم شخص في حالة حرجة، إلى عدة مستشفيات في منطقتي ترينتينو ألتو أديجي وفينيتو.

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