كوفيد 19 : 1720 إصابة جديدة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1720 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 3249 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و560 ألف و167 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و343 ألف و881 شخصا، مقابل 24 مليون و858 ألف و084 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و225 ألف و305 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و183 ألف و869 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (579)، والرباط سلا القنيطرة (402)، ومراكش آسفي (230)، وفاس مكناس (141)، وطنجة تطوان الحسيمة (135)، وسوس ماسة (114)، وبني ملال خنيفرة (60)، والشرق (35)، ودرعة تافيلالت (15)، والعيون الساقية الحمراء (5)، والداخلة وادي الذهب (4).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة واحدة بجهة الدار البيضاء -سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 25 ألف و319 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 182 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3.5 في المائة.

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