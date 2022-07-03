حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

كوفيد 19 : 1720 إصابة جديدة

2022-07-03 / 17:34
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1720 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 3249 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و560 ألف و167 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و343 ألف و881 شخصا، مقابل 24 مليون و858 ألف و084 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و225 ألف و305 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و183 ألف و869 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (579)، والرباط سلا القنيطرة (402)، ومراكش آسفي (230)، وفاس مكناس (141)، وطنجة تطوان الحسيمة (135)، وسوس ماسة (114)، وبني ملال خنيفرة (60)، والشرق (35)، ودرعة تافيلالت (15)، والعيون الساقية الحمراء (5)، والداخلة وادي الذهب (4).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة واحدة بجهة الدار البيضاء -سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 25 ألف و319 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 182 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3.5 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة قيدوم السياسيين المغاربة الحاج علي قيوح

وفاة قيدوم السياسيين المغاربة الحاج علي قيوح

2022-07-03 / 12:19
Photo of عيد الأضحى .. هل تصرف الحكومة دعما لمواطنين ؟

عيد الأضحى .. هل تصرف الحكومة دعما لمواطنين ؟

2022-07-03 / 10:59
Photo of هجرة.. تسليط الضوء على المقاربة الإنسانية التي ينهجها المغرب

هجرة.. تسليط الضوء على المقاربة الإنسانية التي ينهجها المغرب

2022-07-03 / 10:47
Photo of طقس الأحد : سماء صافية بأغلب مناطق المملكة

طقس الأحد : سماء صافية بأغلب مناطق المملكة

2022-07-03 / 09:02
Photo of صائم وفي طريقه إلى المسجد….عصابة تشرمل مهندسا بالبيضاء في عز النهار” فيديو”

صائم وفي طريقه إلى المسجد….عصابة تشرمل مهندسا بالبيضاء في…

2022-07-02 / 23:49
Photo of انفجار “زودياك” للمخدرات يطيح ب13 مهربا دوليا ويدخل 4 انعاش البيضاء

انفجار “زودياك” للمخدرات يطيح ب13 مهربا دوليا ويدخل 4…

2022-07-02 / 22:31
Photo of فاس.. نطلاق المهرجان الوطني لفنون الشارع بعروض استعراضية وفنية وفلكلورية

فاس.. نطلاق المهرجان الوطني لفنون الشارع بعروض استعراضية وفنية…

2022-07-02 / 21:46
Photo of بعد مقال ” هبة بريس” إلغاء دكتوراه برلماني من pps في انتظار فتح الوزارة تحقيق في القضية

بعد مقال ” هبة بريس” إلغاء دكتوراه برلماني من…

2022-07-02 / 19:57
Photo of المغرب يسجل 3306 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3306 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022-07-02 / 18:12
Photo of الملك يعزي في وفاة عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء العلميين

الملك يعزي في وفاة عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء…

2022-07-02 / 17:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق