رئيس وزراء إسبانيا يعيد الكرة إلى ملعب المغرب في مأساة مليلية

هبة بريس

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مأساة مليلية والتي راح ضحيتها حوالي ثلاثين مهاجرا في 24 يونيو، يجب أن تثار في الرباط

وردا على سؤال عن صور المأساة التي قال إنه لم يرها “، أكد سانشيز، الأحد في مقابلة مع صحيفة “إل باييس” اليومية، أن “حكومة المغرب هي من عليها الإجابة عن هذا السؤال”.

وأضاف: “يجب أن نتحدث عما نفعله في إسبانيا

وتدارك تعليقاته بإقراره “بالجهود التي يبذلها المغرب الذي يعاني ضغوط الهجرة للدفاع عن حدود ليست حدوده بل حدود إسبانيا” متحدثا عن ضرورة إظهار “التضامن” مع المغرب من جانب إسبانيا وأوروبا.

ورأى رئيس الوزراء أن مليلية هي “الحلقة الأخيرة من مأساة بدأت قبل فترة طويلة، على مسافة كيلومترات عدة” متحدثا مرة جديدة عن هجوم عنيف، مع رجال “مسلحين” وعن حدث مدبر من “المافيات”.

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