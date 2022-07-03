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رئيس وزراء إسبانيا يعيد الكرة إلى ملعب المغرب في مأساة مليلية

2022-07-03 / 16:38
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هبة بريس

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مأساة مليلية والتي راح ضحيتها حوالي ثلاثين مهاجرا في 24 يونيو، يجب أن تثار في الرباط

وردا على سؤال عن صور المأساة التي قال إنه لم يرها “، أكد سانشيز، الأحد في مقابلة مع صحيفة “إل باييس” اليومية، أن “حكومة المغرب هي من عليها الإجابة عن هذا السؤال”.

وأضاف: “يجب أن نتحدث عما نفعله في إسبانيا

وتدارك تعليقاته بإقراره “بالجهود التي يبذلها المغرب الذي يعاني ضغوط الهجرة للدفاع عن حدود ليست حدوده بل حدود إسبانيا” متحدثا عن ضرورة إظهار “التضامن” مع المغرب من جانب إسبانيا وأوروبا.

ورأى رئيس الوزراء أن مليلية هي “الحلقة الأخيرة من مأساة بدأت قبل فترة طويلة، على مسافة كيلومترات عدة” متحدثا مرة جديدة عن هجوم عنيف، مع رجال “مسلحين” وعن حدث مدبر من “المافيات”.

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‫14 تعليقات

  2. الكابرانات هم المسببين في ذالك لأنهم يكرهون المغرب والمغرب وافق لهم في الحنجرة هههههههههههه.

  3. إنها مؤامرة مدبرة ومحسومة من طرف النظام العسكري الإرهابي الجزائري من أجل وقع البلبلة وزعزعة الاستقرار السياسي في المغرب..

  4. المغرب يقع في موقع استراتيجي لهذا الكابرانات تحسده على هذا الموقع ومن خيراته…

  7. لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا وحل مناسبا للحد من هذه الظاهرة التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  8. الأفارقة دخلوا عبر موريطانيا وهذا ماجعلهم باكتضاض في الناظور والحسيمة…

  9. يجب على السلطات المغربية بترحيلهم فوراً إلى بلادهم لتجنب حدوث كارثة إنسانية لاتنسى في التاريخ…

  10. نحن في تفكير شراء الأضحية العيد وانتم لازلتم في الصراعات السياسية التي النهاية لها هههههههههههه.

  11. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مشكل سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة لم ينتهي أبدا وسيبقى هكذا…

  12. إنه الحسد والكره الذي ينبع منهم ؛ الجوع يتخبط بطونهم ولم يتقوا آلله في المغرب يريدون زعزعة الاستقرار السياسي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  13. إذا اخذنا الأمر بجدية نلاحظ أن المهاجر يعاني من الاضطراب والبطالة والتشرد وقلة الطعام وووووو يعني يعيش وضعية صعبة جدا جدا هذآ ما يجعله يلتجئ إلى التضحية بنفسة من أجل لقمة العيش….

  14. اعتقد مأساة سبتة ومليلية ما هي إلا عمل مدبر من طرف الكابرانات؛ الذين يقومون بعمليات تخربية..

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