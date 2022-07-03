تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان يسدل ستار دورته العاشرة

نجلاء مزيان _ هبة بريس

أسدل يوم السبت 2 يوليوز 2022 الستار على مهرجان تطوان المدرسي وذلك بتنظيم كرنفال مدرسي تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات، شعار هذه الدورة يأتي لترسيخ حب الوطن والدفاع عن حوزته و تسليط الضوء على المكاسب التي حققتها بلادنا في الدفاع عن وحدتها الترابية وإرساء تنمية شمولية في أقاليمنا الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الكرنفال عرف مشاركة 30 مؤسسة تعليمية في لوحات ذات ارتباط بحب الوطن أعرب من خلالها التلاميذ والأطر التربوية تشبتهم بوحدتنا وارتباطنا بأقاليمنا الصحراوية بالإضافة إلى تسليطهم الضوء على المشاريع التنموية الكبرى التي أصبحت تعيشها. لوحات جابت شوارع تطوان وسط حضور وترحيب جماهيري غفير حجوا إلى جنبات المسار الذي خطه الكرنفال. قبل أن ينتهي به المطاف إلى مسرح الهواء الطلق بحي الولاية الذي لبس ثوب معبر الكركرات.

وبمسرح الهواء الطلق تم إطلاق أمسية احتفالية بالمتوجين والمتوجات في مختلف التظاهرات التربوية التي عرفتها الحياة المدرسية على مدار السنة.

نسخة مهرجان تطوان المدرسي لهذه السنة والتي انطلقت مسابقاته شهر نونبر المنصرم، عرفت مشاركة أزيد من 22000 تلميذ وتلميذة من مختلف المؤسسات التعليمية والخصوصية وذلك في 23مسابقة ثقافية وعلمية وفنية وإبداعية.

ليكون اختتام المهرجان عبر أمسية للإبداع التلاميذي لتتويج الفائزين في مختلف تلك المسابقات. كما كان فرصة للإحتفاء بالتلميذ ماهر الفزكاري من مديرية تطوان صاحب أعلى معدل في امتحانات البكالوريا على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكذا الإحتفاء بفريق ثانوية الحسن الثاني الحاصل على البطولة الوطنية في كرة السلة بالإضافة للتلميذ آدم الخراز الحاصل مؤخرا على الميدالية الفضية في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات، والتلميذة رجاء احديشة بطلة تحدي القراءة العربي على صعيد الجهة. بالإضافة لأسماء أخرى بزغت في مجالات مختلفة.

الأمسية عرفت تكريم أسماء ساهمت في خدمة منظومة التربية والتكوين بالإقليم ويتعلق الأمر ب أبو بكر بنونة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية و مليكة المخ مديرة سابقة بمدرسة أم البنين.

وبهذا تكون الدورة العاشرة قد أوفت بكل ما كان ينتظر منها وخلقت أجواء تربوية رائعة لتنشيط الحياة المدرسية بالمؤسسات على مدار السنة لتضرب للجميع موعدا مع الدورة 11 مطلع نونبر القادم.

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