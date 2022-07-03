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رأي خارجي ..المغرب ملتزم باحترام حقوق الإنسان

2022-07-03 / 15:19
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هبة بريس _ الرباط

أكد الموقع الالكتروني التايلاندي “سانوك” (Sanook)، أن المغرب بلد ملتزم باحترام حقوق الإنسان، ويبرهن باستمرار على تشبثه “الواضح” بالتزاماته الدولية ذات الصلة بهذا المجال.

وكتبت الصحيفة الإلكترونية أن جميع التزامات المغرب تتجسد من خلال استراتيجيته في مجال الهجرة، التي تضع العنصر البشري في صلب الإجراءات والمبادرات المتخذة في هذا الاتجاه.

وأضافت أن هذا الالتزام يندرج ضمن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة تعاون جنوب-جنوب، قائم على أساس الفعالية والتضامن والبراغماتية.

وبحسب موقع “سانوك”، فإن المغرب أعرب دائما عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف المعنية بمجال الهجرة بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة.

كما سلطت الصحيفة الإلكترونية الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لاستقبال «الآلاف من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء الذين قرروا الاستقرار في البلاد»، ويستفيدون من جميع الخدمات الضرورية.

وأبرزت أيضا أن المغرب كان على الدوام بلدا «منفتحا» وأرض “استقبال” ، مشيدة بالتزام المملكة باستقبال العدد الكبير من الوافدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين قرروا العيش بها.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    ما هو الدليل !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “أن جميع التزامات المغرب تتجسد من خلال إستراتيجيته في مجال الهجرة، التي تضع العنصر البشري في صلب الإجراءات والمبادرات المتخذة في هذا الاتجاه.” انتهى الاقتباس
    بدليل فاجعة أكديم زيك وفضيحة سبتة ومجزرة مليلية.
    جاء في المقال ما نصه:
    “المغرب كان على الدوام بلدا «منفتحا» وأرض “استقبال”، مشيدة بالتزام المملكة باستقبال العدد الكبير من الوافدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.” انتهى الاقتباس
    لكنه يشتكي منهم ويشتكي من تراخي جيرانه ويطلب المقابل على “مجهوداته”.

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