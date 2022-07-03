الصورة تعبيرية

نتائج البكالوريا تجرّ وزير التربية الوطنية للمساءلة

2022-07-03 / 13:10
3
هبة بريس _ الرباط

وجهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قائلة فيه إن 70 في المائة من تلاميذ منطقة جماعة تيزي نسلي في إقليم بني ملال حصلوا على نقاط تراوحت ما بين صفر و2.75 في نتائج امتحانات البكالوريا.

واعتبرت أن 9 تلاميذ فقط تمكنوا من اجتياز الباكالوريا بنجاح من أصل 69، مبرزة أن السبب راجع إلى أن أبناء القرى والجبال لم يحضوا بحقهم الكامل في التعليم، بسبب الاحتجاجات والإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين. مطالبة بضرورة الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذتها لضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة في مختلف مناطق البلاد، في أفق تجاوز النتائج الكارثية التي تم الإعلان عنها.

و اجتاز بنجاح 231 ألف و272 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2022، عدد الإناث منهم132 ألف 258.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح بلغت 66.28 في المائة، مقابل 68 في المائة من نفس الدورة لسنة 2021. فيما بلغت نسبة نجاح الإناث 70.87 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذا الاختبار، بينما شكلت نسبة نجاح الذكور الذين اجتازوا هذه الدورة 61.01 في المائة من مجموع الممدرسين.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان يسدل ستار دورته العاشرة

تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان…

2022-07-03 / 15:57
Photo of تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال” الأولى على مستوى الاقليم

تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال”…

2022-07-02 / 20:52
Photo of تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج الكارثية” لمعدلات الباكالوريا بالعالم القروي

تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج…

2022-07-02 / 19:42
Photo of نزيلة بمركز حماية الطفولة تتميز وطنيا بحصولها على شهادة الباكالوريا بميزة حسن جدا

نزيلة بمركز حماية الطفولة تتميز وطنيا بحصولها على شهادة…

2022-07-02 / 15:40
Photo of آمال نور الهادي تتربع على نتائج الباك باقليم سطات

آمال نور الهادي تتربع على نتائج الباك باقليم سطات

2022-07-02 / 11:30
Photo of التلميذ زيد لحروسي يسجل أعلى معدل عام في الباكالوريا

التلميذ زيد لحروسي يسجل أعلى معدل عام في الباكالوريا

2022-07-01 / 23:14
Photo of البكالوريا .. التلميذة منار لهراوي تحصل على أعلى معدل بجهة الشرق

البكالوريا .. التلميذة منار لهراوي تحصل على أعلى معدل…

2022-07-01 / 22:39
Photo of بكالوريا : وزارة بنموسى تعلن عدد الناجحين في الإمتحان الوطني

بكالوريا : وزارة بنموسى تعلن عدد الناجحين في الإمتحان…

2022-07-01 / 22:19
Photo of اكاديمية جهة الشرق . نسبة النجاح وصلت %76,39 و 19,21 اعلى معدل

اكاديمية جهة الشرق . نسبة النجاح وصلت %76,39 و…

2022-07-01 / 21:55
Photo of باكالوريا .. التلميذة شباكي الأولى بجهة بني ملال خنيفرة

باكالوريا .. التلميذة شباكي الأولى بجهة بني ملال خنيفرة

2022-07-01 / 20:19

‫3 تعليقات

  1. فالتطمئن السيدة البرلمانية الناجحون كالراسبون هم في الهم سواء والسؤال الذي يجب ان يطرح ماذا اعددتم لهم فالمدارس ذات محدودية الاستقطاب قدتم ملؤها بواسطة الهاتف قبل ان المشاكة عبر الانترنيت طبعا سبقى الجامعاتومراكز التكوين المهني هي امل ابناء الشعب امامنلذيهمبعض الامكانياتفمدارساروبابانتظارهم لحلب ماجمعه آباءهم. طيلة اعمارهم ليعودوا بديبلومات لاتسمن ولا تغني من جوع

  2. ونحن نسأل البرلمانية كيف تفسرون تفوق التلميذات على التلاميذ وبمعدلات منفوخة.لاتقولي انهن مجتهدات .

  3. حتى وان اجاب سيكون جوابه صادما لأنه يكذب كلما أتيحت له فرصة التواصل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق