نتائج البكالوريا تجرّ وزير التربية الوطنية للمساءلة

هبة بريس _ الرباط

وجهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قائلة فيه إن 70 في المائة من تلاميذ منطقة جماعة تيزي نسلي في إقليم بني ملال حصلوا على نقاط تراوحت ما بين صفر و2.75 في نتائج امتحانات البكالوريا.

واعتبرت أن 9 تلاميذ فقط تمكنوا من اجتياز الباكالوريا بنجاح من أصل 69، مبرزة أن السبب راجع إلى أن أبناء القرى والجبال لم يحضوا بحقهم الكامل في التعليم، بسبب الاحتجاجات والإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين. مطالبة بضرورة الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذتها لضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة في مختلف مناطق البلاد، في أفق تجاوز النتائج الكارثية التي تم الإعلان عنها.

و اجتاز بنجاح 231 ألف و272 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2022، عدد الإناث منهم132 ألف 258.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح بلغت 66.28 في المائة، مقابل 68 في المائة من نفس الدورة لسنة 2021. فيما بلغت نسبة نجاح الإناث 70.87 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذا الاختبار، بينما شكلت نسبة نجاح الذكور الذين اجتازوا هذه الدورة 61.01 في المائة من مجموع الممدرسين.

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