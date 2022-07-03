مصر تعلن رسميا وفاة سيدتين بهجوم سمكة قرش

هبة بريس _ وكالات

أصدرت وزارة البيئة المصرية، الأحد، بيانا بشأن حادث هجوم لسمكة قرش وقع جنوب مدينة الغردقة، على ساحل البحر الأحمر.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إنه فور تلقى بلاغ بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة السباحة بالمنطقة المواجهة للمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية “هيبكا”، حيث أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

وكشف بيان وزارة البيئة أن فريق العمل المختص يواصل بحث ملابسات الحادث، واستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين.

ووجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة لبحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش علي البشر.

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