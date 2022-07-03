مصطافون يراقبون المشهد

مصر تعلن رسميا وفاة سيدتين بهجوم سمكة قرش

2022-07-03 / 12:50
0
هبة بريس _ وكالات

أصدرت وزارة البيئة المصرية، الأحد، بيانا بشأن حادث هجوم لسمكة قرش وقع جنوب مدينة الغردقة، على ساحل البحر الأحمر.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إنه فور تلقى بلاغ بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة السباحة بالمنطقة المواجهة للمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية “هيبكا”، حيث أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

وكشف بيان وزارة البيئة أن فريق العمل المختص يواصل بحث ملابسات الحادث، واستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين.

ووجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة لبحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش علي البشر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسؤول نيجيري “يفقد الوعي” خلال مواجهته باتهامات فساد

مسؤول نيجيري “يفقد الوعي” خلال مواجهته باتهامات فساد

2022-07-03 / 12:01
Photo of فلسطين تسلم أمريكا الرصاصة التي اغتالت الصحافية أبو عاقلة

فلسطين تسلم أمريكا الرصاصة التي اغتالت الصحافية أبو عاقلة

2022-07-03 / 11:43
Photo of اعلام ايفواري ..احداث مليلية تورط أيادي مافيا خفية

اعلام ايفواري ..احداث مليلية تورط أيادي مافيا خفية

2022-07-03 / 10:29
Photo of مسلح يقتل شخصين ويصيب 3 شرطيين في تكساس الأمريكية

مسلح يقتل شخصين ويصيب 3 شرطيين في تكساس الأمريكية

2022-07-03 / 10:15
Photo of يائير لابيد: “اتفاقات أبراهام” نعمة كبيرة

يائير لابيد: “اتفاقات أبراهام” نعمة كبيرة

2022-07-03 / 10:06
Photo of جامعة ألمانية تلغي محاضرة عن وجود جنسين فقط

جامعة ألمانية تلغي محاضرة عن وجود جنسين فقط

2022-07-03 / 09:16
Photo of إعلام أمريكي: ترامب بصدد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

إعلام أمريكي: ترامب بصدد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

2022-07-02 / 23:08
Photo of بعد تزايد إصابات كورونا..الكمامات تعود الى فرنسا

بعد تزايد إصابات كورونا..الكمامات تعود الى فرنسا

2022-07-02 / 20:46
Photo of مصر.. 3 شبان يقتلون مسنا من أجل سرقة هاتفه

مصر.. 3 شبان يقتلون مسنا من أجل سرقة هاتفه

2022-07-02 / 20:25
Photo of اسبانيا ..محكمة بالأندلس تلغي قرار ترحيل القاصرين المغاربة

اسبانيا ..محكمة بالأندلس تلغي قرار ترحيل القاصرين المغاربة

2022-07-02 / 19:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق