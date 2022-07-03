وفاة قيدوم السياسيين المغاربة الحاج علي قيوح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفي صباح اليوم الأحد، قيدوم السياسيين المغاربة، الاستقلالي الحاج علي قيوح.

وحسب مقربين من المرحوم، فقد كانت الحالة الصحية للفقيد، قد تفاقمت في الفترة الأخيرة، وكان يقضي آخر أيامه في منزله بأكادير، في حضن أبناءه الوزير السابق عبد الصمد قيوح والبرلمانية زينب قيوح..

وشكل وفاة قيدوم السياسيين المغاربة علي قيوح، صدمة الى كل مناضلي حزب الاستقلال بسوس والمغرب عامة، نظرا لمكانة الفقيد في المشهد السياسي منذ السبعينيات من القرن الماضي، إبان الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان من ضمن زعماءه، قبل أن ينتقل في الألفية الثالثة لحزب الاستقلال ايام عباس الفاسي.

وقالت مصادر ” هبة بريس” ان الفقيد سيورى جثمانه الثرى بمسقط رأسه بالجماعة الترابية أهل الرمل، بحضور وازن لمختلف الشخصيات وموطنين.

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