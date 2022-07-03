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مسؤول نيجيري “يفقد الوعي” خلال مواجهته باتهامات فساد

2022-07-03 / 12:01
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هبة بريس _ وكالات

في لقطة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، انهار مسؤول نيجيري بعد أن فقد الوعي وهو يحاول الإجابة على أسئلة تتعلق بقضايا فساد خلال جلسة استجواب عقدها برلمان البلاد.

وبحسب موقع “أفريكا نيوز” فإن المدير الإداري بالنيابة لوكالة تنمية دلتا النيجر، دانيال بوندي، قد فقد الوعي، بعد أقل من ساعة من بدء الجلسة، وذلك قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين لإفاقته، ومحاولة فتح فمه، ومنع لسانه من الانزلاق للداخل، وغلق مجرى التنفس.

وبعد أن استعاد ذلك المسؤول، المتهم باختلاس 1.2 مليون دولار، وعيه، صدر قرار بفصله من منصبه، فيما جرى مساعدته على الخروج من القاعة بمساعدة شرطي ورجلين آخرين.

في حين علق مستخدمو التواصل الاجتماعي أن المسؤول المتهم قد زيف فقدانه للوعي من أجل التهرب من المواجهة.

 

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