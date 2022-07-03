فلسطين تسلم أمريكا الرصاصة التي اغتالت الصحافية أبو عاقلة

هبة بريس _ وكالات

أفاد النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أمريكيين الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية-الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، لتحليلها جنائيا.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة في 11 ماي الفائت خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.

وكان النائب العام أعلن أن السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة بعدما تلقت طلبا رسميا من الجانب الأمريكي بذلك لإجراء تحاليل فنية جنائية عليها.

وقالت مصادر أن فحص الرصاصة سيجري في السفارة الأمريكية في القدس من قبل خبراء حضروا من الولايات المتحدة.

وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عاما، إثر إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلن النائب العام الفلسطيني عقب تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية أن الرصاصة التي قتلت شيرين أطلقت من سلاح الجيش الإسرائيلي.

وحسب نتائج التحقيق الفلسطينية فإن أبو عاقلة قتلت برصاصة من عيار 5.56 وأطلقت من سلاح من نوع روجر ميني 14.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه من غير الواضح أن أبو عاقلة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي مشددا على وجوب إجراء تحقيقه الخاص استنادا إلى الرصاصة.

ورفض الجانب الفلسطيني إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي إضافة إلى رفضه تسليم الرصاصة للجانب الإسرائيلي.

وتحمل الصحافية أبو عاقلة (51 عاما) الجنسية الأمريكية إضافة إلى الجنسية الفلسطينية، وهو الأمر الذي سهل موضوع تسليم الرصاصة إلى الجانب الأمريكي.

وعن التطمينات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية، قال الخطيب لقناة الجزيرة القطرية: “أولا شيرين مواطنة أمريكية وكما تهمنا فلسطينيا هي تهم الجانب الأمريكي”.

وأضاف “إضافة إلى حصولنا على ضمانات من الأمريكيين، فإن هذا المقذوف لن يتم الاطلاع عليه إلا من قبل الخبراء الذين تم استقدامهم لهذه الغاية”.

وتابع “لدينا إجراءاتنا التي قمنا بها في النيابة العامة بأن نتوثق هذا المقذوف لأن يعود إلينا بالحلة التي ذهب بها”.

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