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احداث مليلية ..النظام الجزائري مسؤول

2022-07-03 / 11:24
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هبة بريس _ الرباط

فتحت مأساة مقتل مهاجرين على سياج مليلية، فصلا جديدا من التوتر بين المغرب والجزائر،

أستاذ العلوم الدستورية بجامعة ابن طفيل بالمغرب، رشيد لزرق، اتهم ” الجزائر باللجوء إلى ورقة الهجرة.

ويرى لزرق “توقيت وسياق وملابسات الحادثة توضح أن النظام الجزائري مسؤول، ويوضح أنها مناورة مكشوفة من طرف الجزائر هدفها اللعب على ورقة الهجرة”..

ويرى لزرق إن ما وقع يحتم “إجراء تحقيق دولي”، وتابع : “من الناحية العلاقات المغربية الجزائرية، فطبيعة البلاغات واتهام المغرب بممارسات عدائية كان بمثابة تمهيد للحرب، لكون العلاقات انتقلت من الحرب الباردة من طرف الجزائر إلى حرب الغاز”.
يقول للحرة

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