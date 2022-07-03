عيد الأضحى .. هل تصرف الحكومة دعما لمواطنين ؟

هبة بريس _ الرباط

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتسجيل بيانات المواطنين قصد الاستفادة من دعم بمناسبة عيد الأضحى

.

وبهذا الخصوص ؛ نفت الحكومة صحة ما يروج حيث قال بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات أنه ” يتم تداول إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن دعوات كاذبة لتسجيل بيانات المواطنين ، قصد الاستفادة من دعم موجه من طرف الحكومة بمناسبة عيد الأضحى”.

وإذ تنفي الحكومة صحة ما يروج داخل هذه الإعلانات التي لا يعرف أصحابها ولا الغاية منها، يضيف البلاغ، فإنها تؤكد على أن التواصل الحكومي يتم عبر القنوات الرسمية التي دأبت الحكومة على استعمالها.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6