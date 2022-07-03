يائير لابيد: “اتفاقات أبراهام” نعمة كبيرة

هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، في أول خطاب له، إن اتفاقات التطبيع مع دول عربية “اتفاقات أبراهام” نعمة كبيرة لإسرائيل.

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن “اتفاقات أبراهام” نعمة كبيرة من ناحية الزخم الأمني والاقتصادي الذي أنتجته “قمة النقب” مع الإمارات ومصر والبحرين والمغرب

وأكد لابيد أن هذه النعمة الكبيرة ستكون أكبر من خلال الاتفاقات التي سيتم إبرامها في المستقبل.

ونقلت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن التهديد الإيراني هو التهديد الأول لإسرائيل، وبأن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قواتها على الحدود الإسرائيلية. وهو ما نقلته عنه القناة العبرية الـ 12.

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