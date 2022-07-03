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الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يصل إلى جدة

2022-07-03 / 09:22
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هبة بريس _الرباط

وصل الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، صباح اليوم الأحد، إلى جدة في طريقه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1443 هجرية.

وكان في استقبال الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، الذي يترأسه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بمطار الملك عبد العزيز بجدة، سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري والقنصل العام للمملكة في جدة السيد ابراهيم أجولي.

وقبيل مغادرة الوفد الرسمي إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، صرح السيد وهبي للقناة الاخبارية (ام 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس شرفه بأن يترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، “وذلك من أجل الاهتمام بأمورهم وتتبع أحوالهم قصد آداء هذا الركن بكل طمأنينة ويسر “.

وأكد السيد وهبي، في هذا الاطار، على العناية التي يوليها جلالة الملك خاصة للحجاج، وذلك من خلال حرص جلالته على أن يؤدوا مناسك الحج في أحسن الظروف والأحوال، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، ستساعد على تأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الأحوال.

وكان الفوج الأول من الحجاج المغاربة قد حل يوم 21 يونيو الماضي بالمدينة المنورة. وقد دعا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالة سامية وجهها إليهم وتلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، إلى تمثيل المغرب أفضل تمثيل، وذلك بإعطاء الصورة المثلى عن تشبع الشعب المغربي بالتسامح والاعتدال، والالتزام بالوحدة المذهبية والأخذ بالوسطية ونبذ التطرف، مضيفا جلالته ” “كونوا -معاشر الحجاج- سفراء لبلدكم في تجسيد هذه القيم المثلى والتشبث بهويتكم الثقافية والحضارية ووحدتكم الوطنية والمذهبية”.

وأبرز صاحب الجلالة أنه أصدر تعليماته السامية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ليواصل جهوده المحمودة في توفير شروط الرعاية ومظاهر العناية بإقامة الحجاج في الديار المقدسة، للأداء الأمثل للمناسك، بما يستلزم ذلك من تأطير متكامل دينيا وإداريا وصحيا، ومواكبة كل الأشواط التي يمر بها الحجاج.

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‫20 تعليقات

  2. نتمنى ان تكون التفاتة في الجانب الغذائي خصوصا لانه كان هناك تقصير واضح في السنوات السابقة ..

  3. على البعثة المغربية للحج الوقوف مع الحجاج واتخاذ كل التدابير الوقائية من اجل حج سليم من اي مرض ..

  5. على الحجاج ان يلتزموا بكل التدابير الوقائية اللازمة من أجل تفادي عدوة كورونا وأمراض أخرى ..

  10. بسم الله الرحمان الرحيم ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و ما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزودوا فإن خير الزاد التقوى و اتقون يا اولي الالباب )..

  11. كل سنة يهمل الحجاج المغاربة بالديار المقدسة رغم البعثة ورغم التوصيات الملكية ولكن للأسف ربط المسؤولية بالمحاسبة جد منعدمة ونتمنى ان تلقى استحسانا..

  14. يجيب على الوزارة ان تعمل على تأطير الحجاج كيف يحجون في بلدهم أولان ..

  18. ما شاء الله اللهم بارك لهم وارزق لنا هذه الفرحة يا رب ولا تحرمنا من هذا المقام المبارك..

  20. نسأل الله حج مبرور وسعي مشكور لجميع الحجيج وحض موفق الباقي المسلمين انشاء الله..

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