جامعة ألمانية تلغي محاضرة عن وجود جنسين فقط

2022-07-03 / 09:16
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هبة بريس

ألغت جامعة هومبولت في برلين محاضرة كانت ستلقيها عالمة الأحياء ماري فولبرخت، التي خططت للحديث عن وجود نوعين فقط من الجنس البيولوجي، بسبب مخاوف أمنية، حسبما ذكرته صحيفة فيلت.

ووفقا للصحيفة، سعت عالمة الأحياء للتحدث عن “سبب وجود جنسين فقط في علم الأحياء بشكل علمي”. إلا أن نشطاء يساريين احتجوا في هذا الصدد، ووصفت أطروحة فولبرخت بأنها “غير علمية وغير إنسانية ومعادية للأشخاص المثليين والمتحولين جنسيا”.

وقالت فولبرخت لصحيفة بيلد إن “التنازل أمام النشطاء الراديكاليين والعنيفين الذين ليس لديهم فكرة عن علم الأحياء أمر مفهوم، ولكنه مثير للقلق”.

يشار إلى أن محاضرة فولبرخت ألغيت “لأسباب أمنية”.

من جهتها قالت الشرطة إنه تم التخطيط لتنظيم احتجاجات على خلفية المحاضرة، في حين كان من المتوقع أيضا تنظيم مظاهرة مضادة.

بدورها قالت الجامعة “نحن آسفون للغاية لأن السيدة فولبرخت لن تتمكن من إلقاء محاضرة”، مؤكدة أنها ستحاول منح عالم الأحياء فرصة للتحدث لاحقا.

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‫3 تعليقات

  2. هي جميع العلوم تقول ذلك!!
    لكن في عالم اصبحت الفاحشة وضعا سويا، و يستعملون لذل كل الوسائل لغرض قلب ….فاللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا….

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