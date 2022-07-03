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طقس الأحد : سماء صافية بأغلب مناطق المملكة

2022-07-03 / 09:02
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والسهول غرب الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ، مع تشكل كتل ضبابية وضباب محلي بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية وبشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ نزول أمطار جد خفيفة وبروز رعد محلي بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية ، مع إمكانية تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب-الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية ، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية وبمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الارتفاع أو ستبقى مستقرة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والمحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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