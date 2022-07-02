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إعلام أمريكي: ترامب بصدد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

2022-07-02 / 23:08
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هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعلن خلال الأشهر المقبلة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2024.

وكانت شبكة “سي إن إن” أفادت في منتصف يونيو نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب كان يفكر في الترشح للرئاسة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2022.

من المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر المقبل، حيث يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.

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‫2 تعليقات

  1. دوز على الواد الهرهوري ومادوزش على الواد الساكوتي ترامب كان هبيل ولكن كان العالم مستقر معاه إلى كان غادي يعاود يجيب معاه الاستقرار مرحبا بيه

  2. أتمنى لك حظا موفقا سيد ترامب فأنت الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة.

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