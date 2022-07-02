انفجار “زودياك” للمخدرات يطيح ب13 مهربا دوليا ويدخل 4 انعاش البيضاء

2022-07-02 / 22:31
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طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان انفجارا قويا لقارب مطاطي ” زودياك”، مخصص للتهريب الدولي في مجال المخدرات، أسفر عن الاطاحة ب13 مشتبه فيه، فيما أصيب أربعة آخرون بحروق خطيرة نقلوا على اثرها صوب المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

وأضافت ذات المصادر، أن الواقعة التي عرفتها مياه شاطئ مولاي بوسلهام باقليم القنيطرة، جاءت بعد معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي مكنت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة من احباط العملية بعد مطاردة هوليودية للقارب السريع الذي كان على مجموعة من الاشخاص يشتبه في علاقتهم بشبكة اجرامية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، منهم 13 شخص من ذوي السوابق القضائية.

وتابعت مصادر الجريدة بالقول، إن حادث الانفجار هذا تسبب على اثره أربعة أشخاص بجروح خطيرة، نقلوا صوب المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، فيما تم إحالة تسعة آخرين إلى مدينة الرباط لاستكمال التحقيقات والابحاث القانونية لفك كافة الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة المحتملة.

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‫5 تعليقات

  4. لا حولة ولا قوة الا بالله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

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