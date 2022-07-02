وهران 2022 : ألعاب القوى تمنح المغرب ثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين

هبة بريس - متابعة

منحت ألعاب القوى المغرب ثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين، اليوم السبت، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

وهكذا، أهدى العداء عبد اللطيف صديقي ميدالية فضية بعد إحتلاله المركز الثاني في نهائي سباق 1500 متر .

وحل صديقي ثانيا في هذه المسابقة بتوقيت (3.42.00) .

من جهتها، حققت العداءة المغربية رحمة طاهيري، ميدالية فضية في نهائي سباق 5000 متر، وذلك بعد حلت ثانية بتوقيت (15:56.36) ، فيما منح العداء حمزة دائر ميدالية فضية للمغرب بعدما حل ثانيا في نهائي سباق 400 متر بتوقيت (45.65).

أما الميدالية البرونزية الاولى ، فكانت من نصيب العداءة المغربية إكرام واعزيز التي حلت ثالثة في نهائي سباق 3000 متر موانع بتوقيت (9:32.87).

من جهتها، حصلت العداءة المغربية آسية رزيقي على ميدالية برونزية، في نهائي سباق 800 متر بتوقيت ( 2:01.44)

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