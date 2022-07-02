إنفانتينو .. اختيار المغرب لاحتضان كأس أمم افريقيا للسيدات شهادة اعتراف بالقدرات الهائلة للمملكة

هبة بريس - و م ع

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، مساء اليوم السبت في مدينة سلا ، أن اختيار الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المغرب لاحتضان نهائيات كأس أمم افريقيا للسيدات في كرة القدم هو شهادة اعتراف بقدرات المغرب الهائلة.

و اعتبر السيد انفانتينو في تصريح للصحافة عقب وصوله الى مطار الرباط -سلا لحضور افتتاح كأس أمم افريقيا للسيدات في كرة القدم ان المغرب “ليس فقط بلد كبير في مجال كرة القدم بل هو بلد أشرف بنجاح على تنظيم العديد من التظاهرات الرياضية “.

و قال المتحدث ذاته “كأس أمم افريقيا للسيدات في كرة القدم تكتسي بالنسبة لنا أهمية كبيرة و هذا سبب تواجدي هنا في المغرب “، مبرزا أن كرة القدم النسوية “تشهد حاليا تطورا غير مسبوق ،مع اجراء كأس العالم السنة المقبلة في استراليا و نيوزيلندا”.

و لم يفت السيد انفانتينو التنويه بالمجهودات التي يقوم بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع الذي يدير بنجاح متواصل شؤون الجامعة “.

و خلص الى القول “انا مسرور بتواجدي في المغرب لحضور حفل افتتاح هذه التظاهرة القارية الكبيرة ولأستمتع بالمباراة الافتتاحية “.

وكان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم “كاف”، قد حل صباح اليوم السبت بمطار الرباط سلا لحضور المباراة الافتتاحية لكأس أمم افريقيا للسيدات ، التي ستجمع مساء اليوم ،على أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ،المنتخب المغربي النسوي بنظيره لبوركينا فاسو

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