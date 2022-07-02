“العبور الصيفي” يُصعب عودة آلاف العاملات المغربيات بحقول الفرولة الاسبانية

هبة بريس - متابعة

قالت وسائل إعلام إسبانية ان الاف العاملات المغربيات بحقول الفرولة الاسبانية ، وجدن انفسهن امام مهمة صعبة للعودة الى المغرب بعد انتهاء عقود عملهن ، بسبب “العبور الصيفي “.

وبحسب موقع “إل دياريو دي ويلبا” الإسباني، فإن أكثر من 5000 عاملة مغربية وجدن أنفسهن، الجمعة، عالقات في منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا) بسبب عدم تمكنهن من إيجاد تذاكر عبور إلى المغرب.

وأرجع المصدر ذاته سبب ذلك إلى تزامن فترة عودتهن مع موسم العبور الصيفي لأكثر من ثلاثة ملايين مسافر من المغتربين المغاربة المقيمين بالدول الأوروبية، وهي العملية التي تعد من أضخم عمليات عبور للمهاجرين في العالم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0