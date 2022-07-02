تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال” الأولى على مستوى الاقليم
كان أهالي دوار لكبير بجماعة الكفيفات التابعة ترابيا الى إقليم تارودانت ، على موعد الاحتفال بالتلميذة ” الزهرة استيتال ” يوم أمس الجمعة فاتح يوليوز ، بعد حصولها على اعلى معدل على صعيد المديرية الإقليمية ب 18.91 مستوى الثانية باكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي.
النتيجة المشرفة، التي حصلت عليها الزهراء أستيتال ، تؤكد مرة أخرى على مكانة المدرسة العمومية في المشهد التعليمي المغربي ، كما تزيد من تقة الاسر في أساتذة التعليم العمومي وما يبدلونه من مجهودات كبيرة للرفع من المستوى التاهيلي لتلاميذ العالم القروي ، وبذلك تكون المؤسسة التعليمية “الطبري الثانوية” بكل اطقمها الإدارية والتربوية قد ساهمت بشكل كبير في خلق الحدث التربوي بالاقليم.
وفي سياق متصل، عبر متتبعين للمشهد التعليمي، عن قلقهم من تراجع مستوى جهة سوس ماسة، والتي جاءت في مرتبة 11 ضمن أكاديميات التعليم بالمغرب، على مستوى نتائج نهاية السنة، وهو ما يفرض بدل مجهودات من كافة المتدخلين في المشهد التعليمي بالجهة، من أجل النهوض بقطاع التعليم، كما أن الترتيب المتدني، يستدعي من كافة المتدخلين إعادة النظر في مكامن الخلل الذي اصاب قطاع التعليم بالجهة .
4 تعليقات
تبارك الله ماشاء الرحمان
لي بغى يقرا يقرا سواء فمدرسة عامة او خاصة
نستنتج من المقال ان التلاميد لي تحصلو على المراتبة الاولى الاخرى من مدارس خاصة
تبارك الله من جد وجد