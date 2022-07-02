الفنان عبد الهادي لبنين يتعرض لحادث سير

2022-07-02 / 20:50
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي عبد الهادي لبنين تعرضه لحادث سير، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

و تقاسم الفنان المغربي مع جمهوره الضرر الذي لحق بسيارته بسبب الحادث، حيث قام بنشر صورة لها عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق جاء فيه: “الحمد لله خرجت سالمة”.

و فور إعلانه الخبر، تهاطلت عليه عشرات التعاليق أسفل المنشور، من كرف زملائه الفنانين و كذا محبيه، يطمئنون من خلالها عن حالته الصحية و عن ملابسات الحادث.

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