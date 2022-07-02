مصر.. 3 شبان يقتلون مسنا من أجل سرقة هاتفه

2022-07-02 / 20:25
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هبة بريس - وكالات

عثرت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية المصرية على جثة مسن ملقاة في منطقة زراعية مهجورة.

ووفق وسائل إعلام محلية، تبين لأجهزة الأمن أن 3 أشخاص قاموا بقتل المسن وإلقائه في منطقة زراعية بقرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، من أجل سرقة هاتفه المحمول لشراء جرعة مخدرات.

وذكرت المصادر المحلية أن مباحث تمي الأمديد بالدقهلية تبين لها أن الجثمان المعثور عليه لمسن يدعى عبد المالك أحمد بكر، في العقد السادس من عمره، ومقيم بنفس القرية التي عثر على جثته بمنطقة زراعية على أطرافها.

وأفادت تحريات المباحث بأن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب، حيث قام أحدهم باستدراج المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه، وقيامه بالاتصال باثنين آخرين، وعقب وصولهما قاموا بضرب المجني عليه بجسم صلب على رأسه.

وكشفت التحريات أنه “عقب ضرب المسن على رأسه بالجسم الصلب أكمل آخر ضربه بحجر حتى تهشم رأسه وفقد الوعي”، حيث قاما بذلك من أجل سرقة هاتفه المحمول وفروا هاربين، لشراء جرعة مخدرات”.

وخلال التحقيقات الأولية أمام المباحث، وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهمون الثلاثة بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الهاتف المحمول المسروق من المجني عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

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