برلمان العرب يُحذر من خطورة الحفريات الاسرائيلية بالمسجد الأقصى

هبة بريس - و م ع

حذر البرلمان العربي من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الحفريات التي يقوم بها حول المسجد الأقصى مستهدفا أساساته، فضلا عن منعها لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من أعمال الترميم والصيانة للمسجد لحماية بنيانه.

وأدان البرلمان العربي في بيان اليوم السبت المخطط الإسرائيلي بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى لأشخاص يهود في محاولة لتهويد مساحات واسعة في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء عليها، وتغيير المعالم التاريخية والدينية للمدينة .

وطالب منظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية ذَات الصلة بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات من خلال إجراءات عملية وفعالة.

كما دعا لإرسال لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع في القدس وخاصة الحفريات التي تجري على مدار الساعة تحت المسجد الأقصى.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للمقدسيين في صمودهم لحماية هذا الصرح الإسلامي الكبير، موجها التحية والإعزاز للمقدسيين رجالا ونساء وأطفالا لدفاعهم عن القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الدينية.

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