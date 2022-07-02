اسبانيا ..محكمة بالأندلس تلغي قرار ترحيل القاصرين المغاربة
هبة بريس - متابعة
الغت محكمة اسبانية بالأندلس قرارا يقضي بترحيل القاصرين المغاربة الغير مرفوقين من اسبانيا .
وبحسب وكالة “إيفي”الاسبانية للانباء فإن “المحكمة اعتبرت بأن “إسبانيا انتهكت حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي” ، مشيرة الى ان “المحكمة رفضت أحد الاستئنافين اللذين قدمهما الوفد الحكومي الإسباني في سبتة والحكومة المحلية للمدينة ضد حكمين أصدرتهما في فبراير الماضي محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 بسبتة”.
جدير بالذكر ان محكمة اسبانية بمدينة سبتة المحتلة ، سبق وأن أصدرت قرارا يقضي بترحيل قاصرين مغاربة غير مرفوقين من الثغر المحتل وهو ما جر على اسبانيا انتقادات حقوقية .
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