اسبانيا ..محكمة بالأندلس تلغي قرار ترحيل القاصرين المغاربة

هبة بريس - متابعة

الغت محكمة اسبانية بالأندلس قرارا يقضي بترحيل القاصرين المغاربة الغير مرفوقين من اسبانيا .

وبحسب وكالة “إيفي”الاسبانية للانباء فإن “المحكمة اعتبرت بأن “إسبانيا انتهكت حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي” ، مشيرة الى ان “المحكمة رفضت أحد الاستئنافين اللذين قدمهما الوفد الحكومي الإسباني في سبتة والحكومة المحلية للمدينة ضد حكمين أصدرتهما في فبراير الماضي محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 بسبتة”.

جدير بالذكر ان محكمة اسبانية بمدينة سبتة المحتلة ، سبق وأن أصدرت قرارا يقضي بترحيل قاصرين مغاربة غير مرفوقين من الثغر المحتل وهو ما جر على اسبانيا انتقادات حقوقية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0