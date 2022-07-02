إيفانكا ترامب

“إيفانكا ترامب” تحل بمدينة طنجة في زيارة خاصة

2022-07-02 / 18:49
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هبة بريس - الرباط

حلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، بمدينة طنجة، رفقة زوجها جاريد كوشنر، في زيارة خاصة.

وبحسب مصادر متطابقة فقد حلت ايفانكا ترامب رفقة زوجها المستشار السابق للرئيس الأمريكي، بمطار ابن بطوطة الدولي أمس الجمعة ، حيث وجدت في استقبالها عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين .

جدير بالذكر ان نجلة الرئيس الامريكي السابق تنشط في مجال حقوق المرأة، إذ ترأس“مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025.

ومن المنتظر ان تستغرق زيارة ايفانكا ترامب لمدينة طنجة، عدة أيام حيث ستزور خلالها عددا من المناطق داخل وخارج عاصمة البوغاز ، إلى جانب القيام بجولة بالمدينة العتيقة .

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‫2 تعليقات

  2. النساء المغربيات حقوقهوم محفوظة من رب العالمين ميحتاجش هي دافع عليها

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