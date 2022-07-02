بعد مقال ” هبة بريس” إلغاء دكتوراه برلماني من pps في انتظار فتح الوزارة تحقيق في القضية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد فضيحة كلية سطات والجنس مقابل النقط ، تفجرت بجامعة إبن زهر بأكادير فضيحة ثانية بطلها برلماني ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية ،ينتمي لنفس حزب عميد كلية الآداب، ألغى رئيس الجامعة مناقشة أطروحته مباشرة بعد مقال لجريدة ” هبة بريس” يوم أمس السبت، والتي كانت مقررة يوم 07 يوليوز الجاري.

وافادت مصادر مطلعة،أن القرار اتخذ من طرف رئيس جامعة ابن زهر،بعدما خلف جدلا واسعا في صفوف أساتذة وطلبة الكلية،وتساؤلات عدة عن سرعة مناقشة الدكتوراه في ظرف وجيز جدا،ضاربة في عرض الحائط كل الضوابط الادارية والقانونية المعمول بها لمناقشة الأطروحة،وفق تعبيرهم.

يذكر أن كلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة ابن زهر، تشهد في الآونة الأخيرة عدة خروقات إدارية تتعلق بشبهات الزبونية والمحسوبية طالت مناصب الشغل،كان آخرها إلغاء نتائج مباراة متصرف من الدرجة الثانية في تخصص الإعلام من طرف الوزارة الوصية ،فيما يبث القضاء الاداري في مصير المباراة الثانية المتعلقة بمتصرف من الدرجة الثانية تخصص تقنيات الإعلام،التي عرفت بدورها عدة شكاوى وطعون من طرف المترشحين.

ويسود ترقب من طرف أساتذة وطلبة جامعة إبن زهر ، أن يفتح وزير التعليم العالي تحقيق شامل حول كل الاطروحات التي نوقشت او التي بصدد المناقشة، كما ينتظر تعميق البحث مع اللجنة التي كانت ستشرف على مناقشة أطروحة البرلماني الذي ينتمي لنفس حزب عميد الكلية المنتهية ولايته.

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