المغرب يسجل 3306 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 3306 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2532 شخصا، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و559 ألف و993 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و343 ألف و818 شخصا، مقابل 24 مليون و858 ألف و035 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و123 ألف و585 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و180 ألف و620 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1301)، والرباط سلا القنيطرة (834)، وفاس مكناس (374)، ومراكش آسفي (238)، وطنجة تطوان الحسيمة (152)، وسوس ماسة (125)، وبني ملال خنيفرة (80)، ودرعة تافيلالت (63)، والشرق (58)، والعيون الساقية الحمراء (45)، والداخلة وادي الذهب (21)، وكلميم واد نون (15) .

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء -سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 26 ألف و849 حالة، في حين تم تسجيل 32 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 185 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3.5 في المائة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0