“أحداث مليلية “..”الموندو” الاسبانية تنتقد ضعف مراقبة الجزائر لحدودها

2022-07-02 / 18:08
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هبة بريس - الرباط

انتقدت صحيفة “الموندو” الاسبانية طريقة مراقبة الجزائر لحدودها البرية والبحرية ، الأمر الذي يؤدي الى تدفق المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، نحو المغرب ومن تمة الى الضفة الجنوبية لاوربا .

وقالت الصحيفة الإسبانية أن ضعف مراقبة الجزائر لحدودها وسواحلها خلال الأسابيع الأخيرة، ساهم في ارتفاع أعداد قوارب الموت المتجهة إلى المدن الإسبانية ، خاصة عقب ماشهدته مدينة مليلية المحتلة من احداث ماساوية اثر محاولة اقتحام السياج من قبل مئات المهاجرين غير شرعيين .

وأضافت الصحيفة الاسبانية طريقة نقل المهاجرين غير النظاميين تؤكد فرضية غياب المراقبة الأمنية على الحدود الجزائرية.

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‫18 تعليقات

  1. اللهم اجعل تدبير الظالمين في تدميرهم يا رب آمين واقلب السحر على الساحرين..

  2. الجزائر جندت الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء من أجل ضرب العلاقات المغربية الاسبانية…

  4. كابرانات الجزائر يهضرون أموال الشعب لجعل المغرب في أسوأ صورة في حين شعبهم يموت فقرا ويتضرع جوعا..

  5. يجب على المغرب أن بشدد الحراسة على طول حدوده الشرقية تجنبا لتدفق المزيد من المهاجرين السريين لأن السيناريو الذي حصل قد يتكرر في أي وقت فبالأحرى إذا فتحت الحدود والتي كنا ولا زلنا ضد فتحها بين المغرب والجارة الشرقية ..

  6. إنقلب السحر على الساحر وقعتم في شر اعمالكم الجارة الشرقية في ورطة امام العالم..

  7. اذا كان الحزام الامني يحمي الجنوب وجزءا من الجنوب الشرقي.فمن اين ياتي المهاجرون الافارقة غير الشرعيين الى المغرب ومن الذي يدفع بهم الى المغرب ..

  8. العداء الذي يكنه النظام الجزائري الذي في غرفة الإنعاش يمكر للمغرب ويدبر له ولكن نقول لهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم..

  9. عمل إرهابي قام به الجنرالات العجزة أين حقوق الإنسان ؟! وأين الرد الدولي ؟ لدفع المهاجرين للمغرب .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  10. المغرب لا يتحدث من فراغ لا يخرج بتصريحات يتهم فيها دولة اخرى الا إذا كانت لديه دلائل قاطعة لان ذالك مصور في الاقمار الاصطناعية يتواجد اعداد من شاحنات جزائرية وهي تدفع اعداد من الأفارقة نحو الحدود..

  11. «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤسهم».

  12. عمل مدبر من طرف اعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبها وقتا من الفتن ما ظهر منها وما بطن..

  13. الجزائر هي المسؤولة عن التدفق المهاجرين عبر الناظور إلى مليلية المغربية..

  14. اسوأ العواصم العالمية للمعيشة: الجزائر تحتل الترتيب 167 عالميا النظام المخزي في خطر ..

  15. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يزرع الفتنة بين المسلمين والشعوب والعرب في تقتيلهم وتشريدهم..

  17. الشعوب المقهورة كان الله في عون الأفارقة لان الاتحاد الأوروبي استنزف ثرواتهم..

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