“أحداث مليلية “..”الموندو” الاسبانية تنتقد ضعف مراقبة الجزائر لحدودها

هبة بريس - الرباط

انتقدت صحيفة “الموندو” الاسبانية طريقة مراقبة الجزائر لحدودها البرية والبحرية ، الأمر الذي يؤدي الى تدفق المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، نحو المغرب ومن تمة الى الضفة الجنوبية لاوربا .

وقالت الصحيفة الإسبانية أن ضعف مراقبة الجزائر لحدودها وسواحلها خلال الأسابيع الأخيرة، ساهم في ارتفاع أعداد قوارب الموت المتجهة إلى المدن الإسبانية ، خاصة عقب ماشهدته مدينة مليلية المحتلة من احداث ماساوية اثر محاولة اقتحام السياج من قبل مئات المهاجرين غير شرعيين .

وأضافت الصحيفة الاسبانية طريقة نقل المهاجرين غير النظاميين تؤكد فرضية غياب المراقبة الأمنية على الحدود الجزائرية.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8