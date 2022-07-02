متورطين في تزوير دبلومات وشواهد دراسية.. توقيف شخصين بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد رصدت إعلانات منشورة على صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع ديبلومات وشواهد دراسية مزورة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب وشريكه في هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم توقيفهما بمدينة طنجة وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج دبلوم جامعي مزور.

وقد أسفر التفتيش المنجز بداخل منزله المشتبه فيه الرئيسي عن حجز حاسوبين محمولين وآلة للطباعة ودعامات لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على تسعة أختام مطاطية مزيفة وأربع شهادات باكالوريا و19 دبلوما مزورا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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