انتخاب المغربية ليلى داهي رئيسة لتجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي

2022-07-02 / 16:20
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هبة بريس

تم انتخاب النائبة البرلمانية المغربية ليلى داهي ، اليوم السبت ، رئيسة لتجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي في إطار الدورة العادية للولاية التشريعية الخامسة لهذه المؤسسة المنعقدة ما بين 27 يونيو و2 يوليوز بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وعبرت داهي ، النائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء ، في كلمة بالمناسبة ، عن اعتزازها بالثقة التي وضعها فيها النواب الأفارقة لتمثيل الشباب في هذه المؤسسة الإفريقية ، مشيرة إلى أنها لن تدخر أي جهد في القيام بهذه المهمة الصعبة على أحسن وجه.

وأضافت أنها عازمة على خدمة مصالح الشباب في جميع البلدان الإفريقية وإعطاء صورة عن إفريقيا طموحة ومتطورة ، تماشيا مع إرادة وطموح المملكة المغربية.

من جهة أخرى ، تولت السيدة خديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية ، منصب نائب رئيس لجنة النوع الاجتماعي بالبرلمان الإفريقي.

وانتخب أعضاء اللجنة المختصة المعنية الذين تمت تسميتهم من طرف التجمعات الإقليمية الخمسة ، يوم الأربعاء ، الزيمبابوي ، فورتين زيفانيا شارومبيرا ، الذي يمثل التجمع الإفريقي لإفريقيا الجنوبية ، رئيسا للبرلمان الإفريقي.

ويضع انتخاب شارومبيرا رئيسا جديدا للبرلمان الإفريقي حدا للأحداث المؤسفة التي شهدها في يونيو 2021 ، خلال الانتخابات المجهضة لمكتب البرلمان ، والتي أرخت بظلال ثقيلة على مصداقية هذه المؤسسة.

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