نزيلة بمركز حماية الطفولة تتميز وطنيا بحصولها على شهادة الباكالوريا بميزة حسن جدا

2022-07-02 / 15:40
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هبة بريس - الرباط

حصلت إحدى نزيلات مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، بالدار البيضاء، على معدل ممتاز لنيل شهادة البكالوريا برسم هذا الموسم الدراسي الحالي بلغ 17.09، وهو معدل يندرج ضمن فئة المتميزين وطنيا.

وحصلت النزيلة (م.ر) على هذا المعدل المتميز في شعبة العلوم الفزيائية خيار فرنسي، وهو ما سيؤهلها لمتابعة دراستها العليا في أكبر مدارس ومعاهد المملكة.

وأبانت التلمذة (م.ر) عن مستوى عالي في دراستها، وأصبحت قدوة لباقي نزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة لتحقيق معدلات متميزة والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعلمية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من نزلاء مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اجتازوا بنجاح امتحانات الباكالوريا لهذه السنة.

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تعليق واحد

  1. هنيئا لهذه التلميذة المثابرة على النجاح المستحق ومزيدا من العطاء و التألق

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