توزيع هبة ملكية لفائدة أسر معوزة بمناسبة الموسم السنوي لمولاي عبد السلام بن مشيش

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أشرف بمقر عمالتي إقليمي العرائش وتطوان، وفد يمثل الحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة بإقليمي العرائش وتطوان، وذلك بمناسبة الموسم السنوي لمولاي عبد السلام بن مشيش.

بمقر إقليم العرائش، قام الوفد، الذي ترأسه محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالحجابة الملكية، بحضور عامل الإقليم العالمين بوعاصم وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والمنتخبين، بتسليم هبة ملكية لفائدة 183 شخصا من الأسر المعوزة والمصابين بأمراض السكري والقصور الكلوي، وتهدف هذه الالتفاتة المولوية إلى تقديم المساعدة للمستفيدين في مواجهتهم لتكاليف الحياة وتخفيف المعاناة عن المرضى منهم.

أما بمقر إقليم تطوان، فقد جرى تسليم الهبة الملكية لفائدة 200 مستفيد، من ضمنهم 180 أسرة معوزة، و20 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال حفل تميز بحضور عامل إقليم تطوان، يونس التازي، ورئيس المجلس العلمي المحلي بتطوان وعدد من المسؤولين المحليين”

وتروم هذه الالتفاتة الملكية الكريمة، التي جاءت إحتفاء بالذكرى السنوية لموسم الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش، التخفيف من معاناة المرضى والأسر المعوزة التي تنتمي إلى المنطقة ومساعدتها على مواجهة تكاليف الحياة.

وبهذه المناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمد في عمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ جلالته ويحقق ما يصبو إليه من عز وازدهار لهذه الأمة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنانه.”

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