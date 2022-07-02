مرة أخرى.. أمن طنجة يستعمل السلاح البديل توقيف شخص

2022-07-02 / 15:09
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هبة بريس - طنجة

اضطرت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم السبت 2 يوليوز الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في وضعية غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال أداة راضة بالشارع العام.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “بني مكادة”، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة أداة راضة، مما اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات لاستعمال جهاز “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫22 تعليقات

  1. بلادي تعاني من فساد السياسيين والاحزاب و الدولة تنهب وتسرق المواطنين الضعفاء..

  2. اشكر رجال الامن على شجاعتهم وعلى جهودهم وتضحياتهم الدؤوبة التي يبدلونها من اجل استتباب الامن ونشر الطمأنينة والاستقرار بين اوساط الشعب فشكرا لهم على جليل الأعمال المحمودة التي يتصفون بها لاننا نحن بهم ننعم بطيب الحرية والاستقرار

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