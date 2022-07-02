حصريا..نعمان بلعياشي يقيم حفل زفافه بحضور مشاهير الفن

نجلاء مزيان

احتفل الفنان المغربي نعمان بلعياشي أمس الجمعة بحفل زفافه من ابنة شقيقة المنتج و الموزع العالمي نادر الخياط المعروف ب “ريدوان” بأحد الفنادق المصنفة بمدينة تطوان.

و حضر حفل الزفاف العديد من مشاهير الفن أبرزهم : زهير البهاوي، الحر، هيثم مفتاح، نجاة الرجوي، أمين الحناوي، حياة جبران، و آخرون، إضافة إلى خال العروس “ريدوان” و حرمه ليلى عزيز.

و على نهج عقد قرانه الذي مر بعيدا عن أضواء منصات التواصل الاجتماعي، طلب الفنان المغربي من الحضور والمدعويين تجنب نشر صوره أو أي معلومة تفيد احتفاله بزفافه.

و الجدير بالذكر أن نعمان و زوجته ريم احتفلا بعقد قرانهما في ديسمبر 2021، في حفل إقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء و المقربين.

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